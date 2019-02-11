В Белоруссии подросток убил учительницу и школьника

В одной из школ Белоруссии школьник напал с ножом на педагога и учащихся. В результате инцидента есть погибшие, сообщается на сайте МВД республики.

Все произошло в городе Столбцы в Минской области. Сообщение в правоохранительные органы поступило в 8:05 в понедельник, 11 февраля.

"Ученик УО "Средняя школа №2" в райцентре нанес ножевые ранения учительнице и троим школьникам", – сообщили в полиции. Уточняется, что погибли два человека – преподаватель и один из подростков. Еще два человека доставлены в больницу.

Подозреваемый с места происшествия скрылся. Ведется его поиск, в шести районах Минской области введен специальный план "Сирена".