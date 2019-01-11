Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:18

Лайнер немецкого министра вновь дал сбой

за рубежом политика

17:18

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Imago/F.Boillot

Немецкий министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер возвращается в столицу Германии из Замбии рейсом местных авиалиний из-за поломки правительственного самолета. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Олаф Дойчбайн.

"Вновь технический дефект во время турне по Африке", – написал он в Twitter.

Мюллер прилетел в Африку лайнером Bombardier Global 5000. Специалисты обнаружили неполадки с правым двигателем 7 января во время визита Мюллера в Малави. Он должен был вылететь в Замбию, однако перелет пришлось отложить.

В результате ему пришлось внести изменения в график визитов. Проблему устранили, но она вновь появилась.

29 ноября Ангела Меркель из-за технического дефекта в правительственном лайнере Airbus А340 Konrad Adenauer вынуждена была прервать полет в Буэнос-Айрес на саммит G20. Самолет был в воздухе около часа. Когда он находился в воздушном пространстве Нидерландов, экипаж принял решение повернуть обратно в Германию. Самолет благополучно приземлился в Кельне.

за рубежом политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика