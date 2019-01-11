Лайнер немецкого министра вновь дал сбой

Немецкий министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер возвращается в столицу Германии из Замбии рейсом местных авиалиний из-за поломки правительственного самолета. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Олаф Дойчбайн.
"Вновь технический дефект во время турне по Африке", – написал он в Twitter.
Мюллер прилетел в Африку лайнером Bombardier Global 5000. Специалисты обнаружили неполадки с правым двигателем 7 января во время визита Мюллера в Малави. Он должен был вылететь в Замбию, однако перелет пришлось отложить.
В результате ему пришлось внести изменения в график визитов. Проблему устранили, но она вновь появилась.
29 ноября Ангела Меркель из-за технического дефекта в правительственном лайнере Airbus А340 Konrad Adenauer вынуждена была прервать полет в Буэнос-Айрес на саммит G20. Самолет был в воздухе около часа. Когда он находился в воздушном пространстве Нидерландов, экипаж принял решение повернуть обратно в Германию. Самолет благополучно приземлился в Кельне.
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