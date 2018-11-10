МИД Австрии рассчитывает на сотрудничество России в деле о шпионаже

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Вена ожидает от Москвы сотрудничества по делу бывшего австрийского офицера, которого Австрия подозревает в шпионаже в пользу российской стороны. Об этом заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль по итогам телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

По ее словам, этот случай является вмешательством во внутренние дела. "Мы ожидаем при расследовании этого дела полного сотрудничества российской стороны", – отметила Кнайсль.

Сергей Лавров, в свою очередь, отметил неприемлемость "практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений", которая противоречит нормам международного общения.

Отставного австрийского офицера, который, по версии Вены, на протяжении почти 20 лет занимался разведкой в пользу Москвы, задержали 9 ноября. За свои услуги подозреваемый получил 300 тысяч евро.

Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы. По предварительным данным, он собирал информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальные сведения о высокопоставленных военных.

Ранее сообщалось, что подозреваемый дал признательные показания.