МИД Греции назвал ответ России на высылку дипломатов необоснованным

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МИД Греции счел необоснованным ответ Москвы на высылку российских дипломатов, повторно обвинив Россию во вмешательстве во внутренние дела.

Ведомство подчеркивает, что Греция как суверенное государство требует уважения и равенства отношений с каждой третьей стороной, а также выступает за сотрудничество с РФ.

"Россия на данный момент показывает, что, похоже, не может понять позиции принципов внешней политики Греции. С тех пор, как она сражалась в качестве партнера в оружии Турции и предоставляла ей ряд средств безопасности, она неуклонно отходила от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет", – цитирует заявление МИД РИА Новости. По мнению дипломатов, это говорит о том, что РФ не осознает интересы и критерии Афин во внешней политике.

В ведомстве подчеркнули, что шаги Греции были основаны на доказательствах действий российских чиновников и граждан в стране, ответ Москвы подобными основаниями не подкреплен. Дипломаты сочли решение МИД мстительным и необоснованным.

В сообщении подчеркивается, что ни одна страна не потерпит подкупа чиновников, подрыва внешней политики или вмешательств во внутренние дела. Там также добавили, что на действия МИД РФ Греция ответит терпением.

Дипломатический конфликт между РФ и Грецией возник в середине июля, после сообщения о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну еще двум. Причиной стало то, что Москва якобы препятствовала переименованию Македонии. 6 августа МИД РФ объявил об ответной высылке двух греческих дипломатов.