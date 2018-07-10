СМИ сообщили о погибшем при крушении самолета в ЮАР

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Появились данные о жертве крушения самолета в окрестностях южноафриканской столицы Претории. Об этом сообщает агентство France press.

"У нас один погибший в кабине. Мы не знаем, идет ли речь о пилоте или о бортмеханике", – заявил представитель муниципалитета Претории.

10 июля разбился двухмоторный самолет Convair 340. Он врезался в здание небольшого предприятия у аэропорта Уондербум. Всего на борту было 20 человек, включая пилота и бортмеханика. Два человека получили ранения на земле.

Отмечается, что упавший самолет построили в 1954 году в США. 23 июля его должны были передать для авиапарка аттракционов "Авиадром" рядом с Амстердамом. Во вторник самолет выполнял чартерный международный рейс.