Умер экс-глава ФРС США Пол Волкер

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В США в возрасте 92 лет умер бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Пол Волкер. Об этом сообщает RT.

Пол Волкер возглавлял ФРС с 1979 по 1987 год. Самой значительной его заслугой стала борьба с ростом инфляции в стране. В американских СМИ его часто называли "укротителем инфляции". Пик инфляции в США пришелся на март 1980 года, когда она достигла 14,8%. Принятые Волкером меры позволили понизить уровень инфляции до 3,66% к 1987 году.

Экономический курс главы ФРС США позволил стабилизировать экономику, однако привел к росту безработицы и сокращению инвестиций в реальный сектор страны.

Позднее Волкер возглавлял специальный Консультативный совет по экономическому восстановлению при Бараке Обаме.