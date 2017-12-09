Премьер Ирака заявил об окончании в стране войны против ИГ

Фото: ТАСС/Ирак, военные

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Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончании в стране войны против запрещенной в РФ и други странах террористической группировки "Исламское государство", передает ТАСС.

По его словам, ВС страны полностью контролируют границу Ирака и Сирии. "Поэтому я объявляю конец войны против ИГ", – сказал политик.

Ранее Минобороны РФ спрогнозировало скорую победу над ИГ в Сирии. Этому поспособствует захват западного берега Евфрата правительственными войсками.

ИГ, в результате начатой против нее военной кампании, лишилась 95 процентов территории в Ираке и Сирии из подконтрольных ей с 2014 года. Освобождение Абу-Камаля стало одной из ключевых побед над боевиками.