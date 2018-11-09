На торги выставили пророческое письмо Эйнштейна

Фото: АР

На торги в Иерусалиме выставили пророческое письмо ученого Альберта Эйнштейна, в котором он предсказывает будущее нацистской Германии. Стартовая цена – 12 тысяч долларов. Торги назначены на 13 ноября. Об этом говорится на сайте аукционного дома Kedem.

Письмо Эйнштейн написал в конце лета 1922 года.

"Здесь назревают темные экономические и политические времена", – написал Эйнштейн своей сестре Майе. Ученый отметил, что у него все хорошо, несмотря на то, что среди его коллег есть антисемиты.

Письмо было написано ученым после того, как правые экстремисты убили друга Эйнштейна, министра иностранных дел Веймарской республики еврейского происхождения Вальтера Ратенау.

После назначения лидера НСДАП Адольфа Гитлера канцлером в 1933 году Эйнштейн эмигрировал в США.

Ранее ЦРУ рассекретило доклад о сексуальной ориентации Гитлера. Согласно нему, фюрер имел садомазохистские наклонности, а также сочетал в себе гомосексуальную и гетеросексуальную ориентации.

Доклад из 70 страниц еще в 1943 году составил антрополог Генри Филд для Управления стратегических служб США – предшественника ЦРУ. Отчет основывается на исследовании близкого друга Гитлера в 20–30-х годов XX века Эрнста Седжвика Ганфштенгля.

Там говорится, что Гитлер испытывал сексуальное влечение к своему будущему заместителю Рудольфу Гессу после их совместного заключения в тюрьме в 20-е годы. Сам Гесс был гомосексуалом и носил прозвище "Фройлен Анна" за его привычку надевать женские наряды.