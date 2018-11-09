Один человек погиб при нападении мужчины с ножом в Мельбурне

Один человек погиб в результате нападения вооруженного ножом мужчины в австралийском Мельбурне. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель местной полиции.

"Три человека получили ножевые ранения. К сожалению, один человек скончался на месте", − цитирует сотрудника полиции РИА Новости. По словам правоохранителя, двое других пострадавших были госпитализированы.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских в Мельбурне. Уточняется, что конфликт произошел после того, как на Суонстон-стрит загорелся один из автомобилей.

Камеры видеонаблюдения засняли момент, когда неизвестный, размахивая ножом, атаковал офицера полиции. По данным правоохранительных органов Мельбурна, нападавший был задержан.