Один человек погиб при нападении мужчины с ножом в Мельбурне

Один человек погиб в результате нападения вооруженного ножом мужчины в австралийском Мельбурне. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель местной полиции.

"Три человека получили ножевые ранения. К сожалению, один человек скончался на месте", − цитирует сотрудника полиции РИА Новости. По словам правоохранителя, двое других пострадавших были госпитализированы.

#BREAKING: Emergency services are responding to an incident on Melbourne's Bourke Street. #9News https://t.co/P8DE0RLvW6