Китаю предсказали крупнейший в истории дефолт

Участников китайского рынка облигаций ждет крупнейший дефолт. За первые четыре месяца нынешнего года местные компании не выполнили обязательства по внутренним облигациям на 39,2 миллиарда юаней (5,8 миллиарда долларов). Об этом сообщили аналитики Bloomberg.

По данным специалистов, это в три раза превышает показатель, который был зафиксирован за аналогичный период 2018 года.

Также в три раза быстрее развивается рост задолженностей, чем три года назад.

Аналитики утверждают, что если не будет предпринято мер, то в текущем году зафиксируют максимум по дефолту для облигаций.

Ранее сообщалось, что в Китае компания по производству свинины Chuying Agro-Pastoral Group предложила владельцам своих бумаг выплатить долги ветчиной. Некоторые приняли это предложение.

Сообщалось, что фирма Chuying зарегистрирована на юго-востоке КНР − в городе Шэньчжен. В начале этой недели компания объявила о дефолте на сумму более 72 миллионов долларов. Руководство объяснило финансовые проблемы падением спроса на свою продукцию в связи с эпидемией африканской чумы свиней в стране. Уточняется, что в сентябре и октябре компания продала около 120 тысяч живых свиней, то есть на 40% меньше, чем в августе.