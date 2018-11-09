Форма поиска по сайту

В Китае производитель свинины предложил заплатить долги ветчиной

Фото: AP/Alik Keplicz

В Китае компания по производству свинины Chuying Agro-Pastoral Group предложила владельцам своих бумаг выплатить долги ветчиной. Некоторые приняли это предложение, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, фирма Chuying зарегистрирована на юго-востоке КНР − в городе Шэньчжен. В начале этой недели компания объявила о дефолте на сумму более 72 миллионов долларов. Руководство объяснило финансовые проблемы падением спроса на свою продукцию в связи с эпидемией африканской чумы свиней в стране. Уточняется, что в сентябре и октябре компания продала около 120 тысяч живых свиней, то есть на 40% меньше, чем в августе.

В ноябре вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа заявил о необходимости принять дополнительные меры для борьбы с распространением чумы свиней и обеспечить стабильные поставки свинины. В частности, он призвал ликвидировать нелегальные свиноводческие фермы и бойни, чтобы избежать новых вспышек заболевания.

