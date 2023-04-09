Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

После пожаров на складах в немецком Гамбурге образовалось ядовитое облако дыма. Об этом сообщает Spiegel.

На фоне произошедшего местных жителей призвали закрыть окна и двери, а также не пользоваться вентиляцией и кондиционерами. Власти предупредили, что люди могут пострадать от вредных выбросов.

Пожар и задымление квалифицировали как "крайнюю опасность". По информации радиостанции NDR, на месте возгорания идет выброс сероводорода.

Ранее во французском Марселе произошло обрушение части четырехэтажного дома. Сообщалось минимум о пяти пострадавших. Власти предупреждали о риске обрушения соседних домов.



Ядовитое облако дыма образовалось после крупного пожара на складах в Гамбурге

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