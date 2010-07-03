ЕС планирует создать единую базу данных об иностранцах с судимостью

Власти Евросоюза планируют создать общую базу данных об осужденных иностранцах, что позволит эффективнее выявлять их на границах. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ЕК, в будущем эти данные могут использовать при проверке заявлений на визу.
"Эта централизованная система направлена на улучшение обмена информацией о судимостях в отношении лиц, не являющихся гражданами ЕС, и лиц без гражданства через существующую европейскую информационную систему по уголовным делам", – сказано в сообщении ЕК.
По словам Еврокомиссара по вопросам юстиций Веры Юровой, новая система позволит быстрее выявлять ранее судимых граждан, а также станет элементом "борьбы с преступностью и терроризмом во всем ЕС".
Предполагается, что база данных будет доступна онлайн. В нее будут вносить только идентификационную информацию, включая отпечатки пальцев.
Ранее сообщалось, что Европарламент одобрил новые правила работы правоохранительных и пограничных ведомств с Шенгенской информационной системой (SIS). Одним из нововведений станет появление оповещений о решениях национальных властей в отношении нелегально находящихся в ЕС иностранцев.
До последнего времени из-за отсутствия обмена информацией между странами Еврозоюза, гражданин третьей страны, в отношении которого вынесено решение о возвращении на родину, может легко избежать этого, перейдя в другое государство.
Шенгенская информационная система – это закрытая база данных иностранцев, которые посещали страны Шенгенского соглашения с визой и нарушили какой-то закон.
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