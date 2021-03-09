Глава Минздрава Австралии госпитализирован после вакцинации от COVID-19

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С неназванной инфекцией госпитализировали министра здравоохранения Австралии Грега Ханта. Это произошло через несколько дней после вакцинации от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca, сообщает "Газета.ру".

В его офисе сообщили, что Хант для наблюдения проведет в больнице ночь, он получает антибиотики. Его симптомы там не описали.

"Ожидается, что министр полностью выздоровеет. Считается, что его состояние не связано с вакциной", – говорится в сообщении его представителей.

Ранее власти Австрии приняли решение приостановить использование партии вакцины от коронавируса AstraZeneca. До этого умерла привитая препаратом женщина.