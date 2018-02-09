Мартин Шульц отказался войти в будущее коалиционное правительство Германии

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Председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц заявил об отказе войти в будущее коалиционное правительство ФРГ.

"Я заявляю о своем отказе от вхождения в федеральное правительство и в то же время искренне надеюсь, что это завершит кадровые дебаты в СДПГ. Мы все делаем политику для людей в этой стране. И мои личные амбиции не должны противоречить интересам партии", – сказал он, передает агентство dpa.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС согласовали коалиционный договор. Документ послужит основой работы нового кабинета министров. Переговорщики объявили о завершении консультаций в среду, 7 февраля.

Партии также договорились о распределении министерских портфелей. В новом правительстве христианские демократы будут возглавлять министерство обороны и минэкономики. Лидер христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер займет пост министра внутренних дел. Представитель СДПГ будет руководить вопросами труда и социальными делами.