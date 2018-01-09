SpaceX не смогла вывести на орбиту секретный спутник США

Фото: Zuma/ТАСС/Spacex

Секретный спутник США под кодовым обозначением Zuma, запущенный ракетой-носителем Falcon 9, не достиг расчетной орбиты и разбился при падении в море, сообщает Reuters.

По некоторым данным, аппарат американской компании Илона Маска SpaceX не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9.

По данному факту ведется расследование, однако пока признаков диверсии или какого-либо другого вмешательства нет. В SpaceX отказались комментировать случившееся.

Falcon 9 стартовала в ночь на 8 января. Это был первый запуск ракеты компании SpaceX в 2018 году.