В Индии назвали возможную причину вспышки неизвестной болезни

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Названа возможная причина вспышки неизвестной болезни в Индии. Об этом рассказал участковый инспектор района Элуру в штате округа Западный Годавари Долла Джоши Рой.

По словам специалиста, причиной болезни могло стать загрязнение воды.

"Мы подозреваем загрязнение воды тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями, пестицидами", – подтвердил Рой.

Инспектор отметил, что заболевшие сделали компьютерную томографию и сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Удалось выяснить, что новая неизвестная болезнь не связана с COVID-19.

"До сих пор КТ и ПЦР-тесты показали отсутствие (у заболевших. – Прим. Ред.) COVID-19. Следовательно, между этими заболеваниями нет никакой взаимосвязи", – пояснил Рой в беседе с РИА Новости.

Он заявил, что анализы крови, спинномозговой жидкости и компьютерной томографии мозга заболевших пока не помогли установить точную причину неизвестной болезни. По сообщениям местных СМИ, причиной могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.

Рой добавил, что районы, где были выявлены случаи неизвестной болезни, пребывают в психологическом кризисе. В данный момент власти пытаются справиться с паникой среди населения.

Вспышку неизвестного заболевания зафиксировали в Индии 6 декабря. В больницы города Элуру поступили свыше 350 человек, один человек скончался.

Отмечалось, что пациенты жаловались на головокружение и признаки эпилепсии. Также среди распространенных симптомов – внезапные обмороки и дрожь.

Позднее в стране создали группу для расследования вспышки неизвестной болезни. Сообщалось, что в состав вошли трое врачей.