Рейтинг Трампа упал до нового рекорда

8 декабря, 04:36
Фото: ТАСС/DPA/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres
На шесть процентов упал рейтинг поддержки населением действующего президента США Дональда Трампа. Его политику одобряют всего 32 процента американцев.
Рейтинг американского президента продолжил падение. Теперь его политику одобряют всего 32 процента населения. 63 процента оказались полностью недовольны решениями главы государства, сообщает "Вести.Ru" со ссылкой на данные опроса исследовательского центра Pew.
Ранее сообщалось, что в начале августа этого года работу президента положительно оценили лишь 38 процентов опрошенных граждан.
Большинство жителей Соединенных Штатов – 56 процентов – недовольны работой нового президента. Поддержку главе государства оказали сторонники партии республиканцев, критиковали – сторонники демократической партии.
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