Футболка в эфире российского канала возмутила американскую журналистку

8 августа, 11:04
Фото: twitter.com/JuliaDavis
Американскую журналистку Джулию Дэвис высмеяли в Сети, после того как она возмутилась из-за появления футболки с надписью "Я лучше буду русским, чем демократом" в эфире телеканала "Россия 1", передает РИА Новости.
В своем Twitter представительница СМИ опубликовала скриншот с российским ведущим, продемонстрировавшим в студии майку, получившую популярность среди сторонников Дональда Трампа. Впервые они надели этот предмет гардероба на митингах в поддержку президента.
Дэвис задалась вопросом, как эти футболки могли так быстро оказаться в Москве, и предположила, что на самом деле они изначально производились в России.
Пользователи неоднозначно отреагировали на ее сообщения. Одни ее поддержали, а другие опубликовали ссылки и скриншоты с нескольких сайтов, где продаются футболки.
Russian TV Host Features Trump Fans’ ‘I’d Rather Be A Russian Than A Democrat’ Shirt #Russiahttps://t.co/rTOBR40ZBT via @TPM— Julia Davis (@JuliaDavisNews) 6 августа 2018 г.
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