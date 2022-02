Футболка в эфире российского канала возмутила американскую журналистку

Американскую журналистку Джулию Дэвис высмеяли в Сети, после того как она возмутилась из-за появления футболки с надписью "Я лучше буду русским, чем демократом" в эфире телеканала "Россия 1", передает РИА Новости.

В своем Twitter представительница СМИ опубликовала скриншот с российским ведущим, продемонстрировавшим в студии майку, получившую популярность среди сторонников Дональда Трампа. Впервые они надели этот предмет гардероба на митингах в поддержку президента.

Дэвис задалась вопросом, как эти футболки могли так быстро оказаться в Москве, и предположила, что на самом деле они изначально производились в России.

Пользователи неоднозначно отреагировали на ее сообщения. Одни ее поддержали, а другие опубликовали ссылки и скриншоты с нескольких сайтов, где продаются футболки.

Russian TV Host Features Trump Fans’ ‘I’d Rather Be A Russian Than A Democrat’ Shirt #Russiahttps://t.co/rTOBR40ZBT via @TPM