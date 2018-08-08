Глава Пентагона назвал космос новым театром военных действий

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Министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал идею создания оперативного командования космическими силами внутри американских вооруженных сил, сообщает РИА Новости.

По его словам, космос следует рассматривать как развивающийся театр военных действий. Глава Пентагона считает, что космос – "такое же поле боя, как земля, воздух и море".

Создать военно-космические силы Пентагону поручил Дональд Трамп. Необходимость в отдельном роде войск связана с опасениями за безопасность американской инфраструктуры в космосе.

Ранее на уязвимость американских космических объектов указывал директор НАСА Джим Брайденстайн. По его словам, потеря GPS-сигнала грозит США "остановкой жизнедеятельности".