Ракету Falcon 9 с секретным правительственным спутником запустили в США

Фото: Zuma/Spacex

Ракета-носитель Falcon 9 с секретным спутником для правительства Соединенных Штатов стартовала с мыса Канаверал во Флориде.

Запуск совершен в рамках миссии Zuma. Информация о предназначении аппарата, а также о параметрах его орбиты засекречена, сообщается на сайте компании SpaceX. Не уточняется также военное или гражданское ведомство причастно к миссии.

В октябре компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с телекоммуникационным спутником. Он будет обеспечивать связь и ретранслировать телевидение высокой четкости в США, Канаде и Мексике.

В прошлом году американский спутник-разведчик на ракете Atlas V стартовал с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.