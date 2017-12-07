Лидер ХАМАС призвал палестинцев к новому восстанию

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Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой арабской интифаде из-за решения США по Иерусалиму.

"Надо начать третье палестинское восстание против американских и сионистских планов по иудаизации Иерусалима", – сказал он, передает РИА Новости.

Лидер ХАМАС считает, что арабским странам нужно разорвать сотрудничество с Вашингтоном. По его словам, решение американского президента стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням.

Движение ХАМАС вывели на улицы Газа тысячи палестинцев на демонстрацию против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Местные жители заявляют, что они отвергают решение Трампа, считая, что восточный Иерусалим и мечеть Аль-Акса – это столица Палестины навсегда.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Глава государства объявил об этом во время выступления в Белом доме.

Ранее уже сообщалось, что глава США может сделать подобное заявление. При этом отмечалось, что посольство страны в Израиле может быть перенесено из Тель-Авива.