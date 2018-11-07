СМИ раскрыли подробности задержания бизнесмена Рыболовлева в Монако

Фото: ТАСС/Panoramic

Бывшие чиновники судебного аппарата Монако были задержаны вместе с российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым. Об этом сообщает сайт газеты Monaco-Matin.

Издание говорит о больших масштабах операции. Речь идет о задержании экс-представителей судебного аппарата княжества, вплоть до самых высокопоставленных. Сейчас задержанные находятся под стражей в Монако и Ницце, допросы продолжились в среду утром.

Сам Рыболовлев провел ночь в офисе судебной полиции Монако. Не исключено, что его ждет новое слушание в рамках дела в отношении швейцарского арт-диллера Ива Бувье.

Прежде СМИ сообщили о задержании россиянина для допроса по делу о коррупции. 6 ноября полиция обыскала виллу Рыболовлева. Адвокаты российского миллиардера подтвердили факт задержания своего подзащитного и подчеркнули, что написавшие о случившемся журналисты нарушили тайну следствия.

Владельца "Монако" задержали за несколько часов до важного матча его команды в Лиге чемпионов против бельгийского "Брюгге". Это было сделано с санкции суда Монако в рамках расследования коррупционного дела, начатого год назад прокуратурой княжества. Рыболовлева считают причастным к "активной и пассивной торговле влиянием".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за задержанием российского миллиардера в Монако. При этом он отказался давать комментарии до выяснения сути обвинений.

