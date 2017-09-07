Порошенко признал, что Киев не сможет "отбить Крым у России силой"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении создать условия, при которых Крым станет "неподъемной ношей" для России, сообщает RT.

Глава Украины заявил, что не сможет вернуть регион силовым методом, поэтому намерен сделать все, чтобы полуостров стал для Москвы обузой. Порошенко полагает, что Россия может отказаться от Крыма, "если он станет ее припекать".

Глава государства также отметил, что Украина прибегнет в этом вопросе к международным платформам, санкциям и другим правовым мерам.

Инициативу главы государства прокомментировали в Госсовете Крыма. Депутат Владислав Ганжара полагает, что делая подобные заявления, украинский лидер занимается популизмом.

"Заявление господина Порошенко – очередная волна популизма со стороны киевского режима, поскольку никаких рычагов, чтобы вернуть Крым в состав Украины, у этого государства нет, – заявил Ганжара. – И дело даже не в тех рычагах, которые есть или нет, – дело в самом волеизъявлении крымчан, которое было сделано в 2014 году на референдуме, когда более 90 процентов жителей республики единогласно выразили поддержку в пользу воссоединения Крыма с Россией".

Депутат добавил, что позиция крымчан начинает находит поддержку у европейских политиков. Чаще всего подобные мнения высказывают те, кто побывал на полуострове. Это толкает Киев на спекуляции по этому вопросу.

Крым стал российской территорией после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ранее сын Никиты Хрущева рассказал о том, почему Крым был отдан Украине в 1954 году. По его словам, в решении не было политики, оно принималось с точки зрения юридической и экономической целесообразности.