Украинский суд оштрафовал экипаж судна "Норд"

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Приморский районный суд Мариуполя назначил административный штраф всем членам экипажа российского судна "Норд". Всего суммарный размер взыскания составляет около 1,2 тысячи долларов.

"Восьмерым членам экипажа вынесен приговор. Дело еще одного члена экипажа – поварихи – было рассмотрено заочно 3 апреля. Ей также назначен штраф в виде 3,4 тысячи гривен (почти 130 долларов) плюс около 350 гривен сборов", – рассказала представитель судовладельца Анна Шепелева.

Она уточнила, что не знает, почему дело последней перенесли на более ранний срок. Сама повариха отказывалась уходить с судна, поскольку должна была кормить матросов, добавила Шепелева.

Для всех остальных членов экипажа штраф также варьируется от трех до 3,4 тысячи гривен. Экипажу разрешили покинуть судно, 10 апреля они должны явиться в Службу безопасности Украины и давать показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Капитан судна "Норд" арестован до 31 мая. За него разрешили внести залог, он уплачен, мужчину выпустят не раньше 10 апреля.

Само судно задержали 25 марта задержала в Азовском море. Власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины". Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему могут присудить до пяти лет лишения свободы с конфискацией транспортного средства.