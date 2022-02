Канадский режиссер сделал подборку главных вирусных роликов года

Режиссер Люк Бержерон выложил на YouTube видео, соединив фрагменты из 314 популярных роликов периода с декабря 2016 по ноябрь 2017 года.

Видео идет восемь минут, в него попали различные ролики: танцы, экстремальные ролики, розыгрыши и другое. Как рассказал режиссер, на создание он потратил 280 часов. Поиск роликов занимал по 40 часов в неделю.

Ранее стала известна самая популярная в России песня за 2017 год. По данным сервиса "Яндекс.Музыка", лидером среди отечественных слушателей стала композиция Эда Ширана Shape of You.

В топ-10 попали Burito с песней "По волнам", Imagine Dragons с треком Believer, Луис Фонси и Дэдди Янки с композицией Despacito. В рейтинге также оказались песня "Тает лед" группы "Грибы", "Случайная" группы Loboda и Чарли Пут с песней Attention. В числе любимых песен у россиян была группа Portugal. The Man с композицией Feel It Still, Artik & Asti с композицией "Неделимы" и Imagine Dragons с композицией Thunder.