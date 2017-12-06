Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

6 декабря, 13:56

Канадский режиссер сделал подборку главных вирусных роликов года

за рубежом культура

Фото: YouTube/Luc Bergeron

Режиссер Люк Бержерон выложил на YouTube видео, соединив фрагменты из 314 популярных роликов периода с декабря 2016 по ноябрь 2017 года.

Видео идет восемь минут, в него попали различные ролики: танцы, экстремальные ролики, розыгрыши и другое. Как рассказал режиссер, на создание он потратил 280 часов. Поиск роликов занимал по 40 часов в неделю.

Ранее стала известна самая популярная в России песня за 2017 год. По данным сервиса "Яндекс.Музыка", лидером среди отечественных слушателей стала композиция Эда Ширана Shape of You.

В топ-10 попали Burito с песней "По волнам", Imagine Dragons с треком Believer, Луис Фонси и Дэдди Янки с композицией Despacito. В рейтинге также оказались песня "Тает лед" группы "Грибы", "Случайная" группы Loboda и Чарли Пут с песней Attention. В числе любимых песен у россиян была группа Portugal. The Man с композицией Feel It Still, Artik & Asti с композицией "Неделимы" и Imagine Dragons с композицией Thunder.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать