Потребовавшему денег Трампу Саудовская Аравия ответила отказом

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Комментируя недавнее требование американского президента к Эр-Рияду, Мухаммед бен Салман Аль Сауд завил, что Саудовская Аравия не будет платить США взамен на свою безопасность, передает РИА Новости.

Ответ Вашингтону прозвучал в интервью наследного принца агентству Bloomberg. По словам Салмана Аль Сауда, все оружие, которое получило королевство от США, было оплачено.

"С начала установления отношений между Саудовской Аравией и США мы все покупаем за деньги", – сказал принц.

Принц напомнил, что два года назад Саудовская Аравиz проводила политику покупки оружия у других стран, но с приходом к власти Трампа королевство решило еще на десятилетие оснастить армию американским вооружением. Закупив при этом 60% в США, а 40% сделав в королевстве с использованием американских технологий. На это Эр-Рияд потратит 400 миллиардов долларов.

Ранее американский лидер высказался о том, что король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд не сможет продержаться без поддержки Вашингтона.

"Король, мы тебя защищаем. Без нас ты не смог бы продержаться и две недели. Ты должен платить за свою армию", – заявил Трамп перед своими сторонниками в штате Миссисипи.