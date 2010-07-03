Пропавшего во Франции студента могли случайно сжечь вместе с мусором

10:48
10:48
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Фото: соцсети
Пропавший без вести во французской Тулузе студент, вероятнее всего, в состоянии алкогольного опьянения свалился в контейнер для мусора, пишет газета Depeche. Следы 21-летнего Этьена Мари ищут на мусоросжигательном заводе.
Семья молодого человека сообщила о его исчезновении неделю назад, однако поиски до сих пор не принесли результата.
Следователи сумели выйти на предполагаемый след пропавшего с помощью анализа записей городских камер видеонаблюдения. На одной из них видно, как Мари после встречи с друзьями сначала засыпает на тротуаре, а затем забирается в мусорный контейнер. Рано утром машина муниципальных мусорщиков забрала бак, однако нет никаких свидетельств, что студент к этому времени выбрался из контейнера.
Теперь правоохранительные органы изучают версию о гибели студента на мусоросжигательном заводе.
Ранее сообщалось, что, по данным МВД, каждый год в России пропадают десятки тысяч детей. За последние пять лет разыскивалось около 40 тысяч несовершеннолетних. Из них почти 13,5 тысяч человек – это малолетние дети.
В августе 2019 года президент подписал закон, который позволяет искать пропавших детей с помощью их смартфонов. Геолокационные данные должны помочь быстрее определить, где находится ребенок.
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