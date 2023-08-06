Митинг против поставок оружия Украине проходит около здания ООН в Нью-Йорке

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Митинг против поставок оружия Украине проходит в центре Нью-Йорка около здания ООН. Об этом сообщает ТАСС.

На площади собралось более сотни человек, они держат плакаты с лозунгами о мирных переговорах и с призывами услышать голос глобального Юга, а также цитатами со встреч саммита "Россия – Африка". Акция проходит под лозунгом "Человечество за мир".

Собравшиеся развернули транспарант с надписью " Мир с Россией! Мир с Китаем! Нет третьей мировой войне!".

Митинг также посвящен годовщине ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что акция протеста против поставок вооружений Украине прошла у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

До этого акция против поставок оружия Украине прошла в немецком городе Брауншвейг. Несколько сотен человек вышли на улицы с плакатами и флагами.

В Париже продолжаются протесты против снабжения Украины оружием