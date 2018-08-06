Три человека погибли при падении самолета во Франции

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Три человека погибли в результате авиакатастрофы во французском департаменте Пюи-де-Дом около города Мазуар.

Как сообщает AFP со ссылкой на местную спасательную службу, при падении легкий туристический самолет развалился на части, но возгорания не произошло. Тем не менее, находившиеся на борту пассажиры погибли.

Ранее в Южной Калифорнии потерпел крушение небольшой двухмоторный самолет. Инцидент произошел в городе Санта-Ана.

Самолет Cessna 414 упал на парковку возле торгового центра. Все пять человек, находившиеся на борту самолета, погибли. Никто из находившихся на земле не пострадал. Причина катастрофы устанавливается.