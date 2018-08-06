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Происшествия

06 августа 2018, 05:32

В США двухмоторный самолет упал на парковку возле торгового центра

происшествия за рубежом

Фото: АР/Eddie Ponsdomenech

В Южной Калифорнии потерпел крушение небольшой двухмоторный самолет. Как сообщает телеканал KGO-TV, инцидент произошел в городе Санта-Ана в воскресенье днем.

Самолет Cessna 414 упал на парковку возле торгового центра. По информации телеканала, все пять человек, находившиеся на борту самолета, погибли.

Никто из находившихся на земле не пострадал. Упавший самолет зацепил только один автомобиль на парковке, владельцы которого в опасный момент были в торговом центре.

Причина катастрофы устанавливается. Сообщается, что пилот незадолго до крушения самолета объявил о чрезвычайной ситуации на борту.

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