Посольство РФ выясняет, пострадали ли россияне при взрыве в США

Фото: NBC 6

Посольство РФ в США выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в городе Плантейшн во Флориде.

"В соответствии с установленной процедурой запросили госдеп США", – указывается в сообщении ведомства в микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что сильный взрыв прогремел в торговом центре в США. По данным СМИ, по меньшей мере 20 человек получили ранения. На место инцидента прибыли полиция и пожарные. Предварительно установлено, что речь идет о взрыве газа в одном из ресторанов. В здании частично выбиты окна. Другие подробности пока не известны.

Двое пострадавших получили тяжелые травмы. В определении обстоятельств ЧП принимают участие специалисты по расследованию случаев применения взрывчатых веществ.

