В Лондоне найдена затерянная могила Человека-слона

В восточной части Лондона найдена могила Джозефа Меррика, также известного как Человек-слон.

Находку сделала биограф Джо Вигор-Мунговин, написавшая книгу о Меррике, пишет британская газета The Telegraph.

Скелет Меррика после его смерти в 1890 году был сохранен в Королевском госпитале Лондона. Мягкие ткани отвезли на то же кладбище, где захоронены жертвы Джека-потрошителя. Теперь на ранее безымянной могиле планируют установить мемориальную табличку.

Живший в викторианской Англии Меррик приобрел популярность из-за деформированного тела. Постоянно прогрессирующий синдром Протея помешал ему устроиться на работу, а также стал причиной побега из дома, где он подвергался нападкам. Позже он начал принимать участие в "шоу уродов". Меррика спас хирург Фредерик Тривз, который заинтересовался необычным пациентом и взял его под опеку, выделив комнату в Королевском Лондонском госпитале. Меррик умер в возрасте 27 лет из-за несчастного случая.

Историю Мерика несколько раз экранизировали. Самая известная версия – фильм The Elephant Man 1980 года американского режиссера Дэвида Линча на основе сценария Кристофера Де Вура и Эрика Бергрена. Фильм был выдвинут на премию "Оскар" по восьми номинациям. В Европе картина в свое время получила награды "Сезар" и BAFTA в номинации "Лучший фильм".

В 2019 году канал BBC планирует создать о Мерике два 90-минутных эпизода. Главную роль в фильме сыграет Чарли Хитон, известный по сериалу Netflix "Очень странные дела".