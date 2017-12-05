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5 декабря, 10:48

Саакашвили пригрозил спрыгнуть с крыши во время обыска в его квартире в Киеве

за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили забрался на крышу своего дома утром 5 декабря. Он не подпускает к себе сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые ранее ворвались в его квартиру с обыском.

"На крыше слышны крики самого Саакашвили, он просит не подходить представителей якобы СБУ. Просит не подходить близко", – сообщают местные СМИ, передает ТАСС

Лидер "Движения новых сил" Саакашвили назвал президента Украины Петра Порошенко вором. Также он призвал своих сторонников не дать похитить себя силовиками президента.

В квартиру Саакашвили не пускают адвокатов. Возле его дома находится полиция и сотрудники пожарной службы.

После отставки Михаила Саакашвили с поста руководителя Одесской области, он покинул Украину. Его также лишили украинского гражданства. В начале сентября при поддержке соратников он вернулся в страну. Его признали виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовали.

Саакашвили подал заявление в миграционную службу на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите. Ему отказали и теперь Саакашвили пытается обжаловать это решение. Рассмотрение иска назначено на 12 декабря.

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