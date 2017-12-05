Во Флориде полицейские предотвратили массовую стрельбу

5 декабря, 05:22
Фото: ТАСС/ Валерий Матыцин
В исламском центре Джексонвилла штата Флорида полицейские предотвратили стрельбу.
Правоохранительные органы задержали 69-летнего жителя Джексонвилла Бернардино Гавала Болатете, который замышлял расправу.
В офисе шерифа заявили, что мужчине предъявлены многочисленные обвинения, в том числе, в незаконном хранении оптического прицела для огнестрельного оружия, сообщает ТАСС.
Злоумышленника удалось вовремя задержать благодаря наводке гражданина США, имя которого полицейские не придают огласке. Арестованный мужчина передан в распоряжение ФБР.
В последнее время в США участились случаи массовой стрельбы. В частности, 14 ноября в округе Техаса неизвестный открыл стрельбу на территории начальной школы. Его ликвидировали сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что мужчина выбирал цели случайно. При себе у него была полуавтоматическая винтовка и два пистолета.
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