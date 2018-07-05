В Дании обнаружили отравленные средневековые книги

Фото: depositphotos/Ivankmit

Ученые Университета Южной Дании обнаружили в архивах библиотеки три книги, страницы которых пропитаны ядом. Об этом передает "Мир 24".

Специалисты обратили внимание во время осмотра отравленных книг на зеленые пятна, из-за которых нельзя было разглядеть текст. Они сразу же отметили, что зеленая краска на обложках книг содержит некоторое количество мышьяка.

Мышьяковый яд со временем не выветривается и не теряет своих качеств, а подобные книги следует хранить в специальных коробках в вентилируемом шкафу.

Сейчас книги направили на анализ, чтобы увидеть исходный вариант текста источника.

В Средневековье европейские страны, чтобы сделать крепче переплет книг, помещали внутрь древние рукописи. Об этом свидетельствуют фрагменты средневековых текстов в изданиях 16 – 17 веков.