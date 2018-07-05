Президенту Боливии сделали операцию

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В ходе регулярного медицинского осмотра у президента Боливии обнаружили опухоль. Эво Моралесу уже сделали операцию. Об этом глава государства сообщил сам в социальной сети Twitter.

Моралес рассказал, что угрозы операция не представляла. Он чувствует себя отлично и намерен покинуть больницу 5 июля.

Ранее сообщалось, что боливийский лидер находится на плановом осмотре в клинике в Ла-Пасе. В апреле во время лечения на Кубе Моралесу уже делали операцию по удалению опухоли на голосовых связках.