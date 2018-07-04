СМИ узнали о планах Трампа вторгнуться в Венесуэлу

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Американский президент Дональд Трамп летом 2017 года обсуждал с представителями администрации США возможность военного вторжения в Венесуэлу. Об этом Associated Press сообщил источник в Белом доме.

Трамп поставил вопрос об организации нападения на Венесуэлу, когда рассматривали вопрос о введении санкций против Каракаса, пишут "Аргументы недели".

Он заявлял об угрозе безопасности в регионе, которая исходит от Венесуэлы. Присутствующие на совещании не поддержали идею американского лидера и предупредили его о негативных последствиях для США.

Позже Трамп обсуждал военное вторжение в Венесуэлу с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.

В Венесуэле в то время был политический кризис, связанный с противостоянием сторонников президента Николаса Мадуро и оппозиции из-за выборов в Учредительное собрание страны.