Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

21:13

В Ливане вводят карантинный режим до февраля

за рубежом

Фото: AP Photo/Hussein Malla

На фоне продолжающегося роста числа инфицированных в Ливане с 7 января по 1 февраля вводится карантинный режим. Об этом объявили в межведомственном штабе по борьбе с коронавирусом.

По информации исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Хамада Хасана, решение было принято из-за того, что в медицинских учреждениях после новогодних праздников сложилась критическая ситуация.

"Мы вынуждены идти на исключительные меры, поскольку отделения интенсивной терапии заполнены до отказа", – сказал он.

С введением карантина в стране возобновится действие комендантского часа с 18:00 до 05:00. С четверга до конца месяца в Ливане закрываются торговые комплексы, кафе, рестораны, спортзалы, музеи и кинотеатры. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм будет усилен.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал мир быть готовым к новым пандемиям. Глава ВОЗ подчеркнул, что за прошедший год эпидситуация "перевернулась с ног на голову".

В Великобритании начнут делать прививки еще одной вакциной от коронавируса

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать