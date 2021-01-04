В Ливане вводят карантинный режим до февраля

21:13
Фото: AP Photo/Hussein Malla
На фоне продолжающегося роста числа инфицированных в Ливане с 7 января по 1 февраля вводится карантинный режим. Об этом объявили в межведомственном штабе по борьбе с коронавирусом.
По информации исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Хамада Хасана, решение было принято из-за того, что в медицинских учреждениях после новогодних праздников сложилась критическая ситуация.
"Мы вынуждены идти на исключительные меры, поскольку отделения интенсивной терапии заполнены до отказа", – сказал он.
С введением карантина в стране возобновится действие комендантского часа с 18:00 до 05:00. С четверга до конца месяца в Ливане закрываются торговые комплексы, кафе, рестораны, спортзалы, музеи и кинотеатры. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм будет усилен.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал мир быть готовым к новым пандемиям. Глава ВОЗ подчеркнул, что за прошедший год эпидситуация "перевернулась с ног на голову".
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