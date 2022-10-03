Финские банкоматы перестали принимать карты UnionPay из-за россиян

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Банкоматы финской сети Nosto, работающей с UnionPay, с 3 октября перестали принимать карты данной платежной системы, заявил представитель компании Ристо Лепо.

"Мы достигли соглашения с партнерами и непосредственно с UnionPay, что с 3 октября работа китайских карт в финских устройствах Nosto будет остановлена", – сообщил он РИА Новости.

По словам Лепо, принятие данного решения было обусловлено повышенным спросом на снятие наличных среди россиян.

"Мы просто не успевали за таким пополнением наличности. Суммы были настолько велики, что это не могли быть частные российские туристы, совершающие здесь покупки", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что китайская платежная система UnionPay ограничила в РФ работу эквайринговыми банками, которые подпали под санкции, введя запрет на обслуживание карт, которые были выпущены за рубежом. Один из источников СМИ уточнил, что решение UnionPay могло быть вызвано страхом новых санкций, второй сообщил, что оно было принято в период с апреля по май 2022 года.



UnionPay ограничила работу с российскими подсанкционными банками – СМИ

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