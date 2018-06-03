Полиция не нашла признаков теракта в происшествии в берлинском соборе

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Инцидент в кафедральном соборе Берлина не рассматривается как попытка теракта, сообщила полиция немецкой столицы.

"Подозреваемый является 53-летним мужчиной. Оснований предполагать террористический или исламистский мотив происшествия в настоящий момент нет", – отмечается в Twitter правоохранителей.

У мужчины был при себе нож, а в соборе во время инцидента находились около 100 человек. Пострадавшие подозреваемый и полицейский госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в кафедральном соборе в Берлине произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.