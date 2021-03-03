Миллиардер ищет попутчиков для полета на Луну

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Фото: depositphotos/Iurii
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом компании SpaceX. Для своего полета японец уже набирает команду, сообщает "Экспресс газета".
Путешествие космического корабля, в котором мужчина выкупил все пассажирские места, запланировано на 2023 год. Миллиардер приглашает восьмерых человек присоединиться к путешествию на Луну. Все необходимые качества и требования для своих спутников он перечислил в специальном видеоролике и выложил в Twitter.
Желающим отправиться с ним на Луну придется объяснить, чем их полет будет полезен человечеству, и рассказать, чем они занимаются на Земле. Также они должны уметь работать в команде и поддерживать друг друга.
Ранее Юсаку Маэдзава уже искал себе спутницу для полета в космос, но по неизвестным причинам отменил поиск. На странице в Twitter он свое решение уклончиво объяснил "причинами личного характера".
Японский миллиардер собирает команду для полета на корабле SpaceX
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