Россияне смогут наблюдать Марс в течение месяца

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Марс можно будет наблюдать с Земли по вечерам до конца марта, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Отмечается, что планета будет сиять над западным горизонтом. Наблюдать ее можно будет при ясной погоде сразу после захода Солнца и до полуночи в созвездии Телец.

В марте в соединении с Солнцем будут находиться две планеты: 11 марта – Нептун и 26 марта – Венера.

20 марта наступит весеннее равноденствие, когда продолжительность дня и ночи сравняется. Солнце пересечет экватор в 12:37, и в северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в южном – осень.

Благодаря этому продолжительность дня за месяц увеличится от 10 часов 46 минут до 13 часов 05 минут на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало запись звуков с поверхности Марса, записанных микрофоном.

В NASA подчеркнули, что звук Марса наверняка заинтересует не только ученых, но и художников, а также музыкантов, которые смогут использовать запись марсохода в своих произведениях.