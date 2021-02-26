Россияне смогут наблюдать Марс в течение месяца

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Марс можно будет наблюдать с Земли по вечерам до конца марта, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Отмечается, что планета будет сиять над западным горизонтом. Наблюдать ее можно будет при ясной погоде сразу после захода Солнца и до полуночи в созвездии Телец.
В марте в соединении с Солнцем будут находиться две планеты: 11 марта – Нептун и 26 марта – Венера.
20 марта наступит весеннее равноденствие, когда продолжительность дня и ночи сравняется. Солнце пересечет экватор в 12:37, и в северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в южном – осень.
Благодаря этому продолжительность дня за месяц увеличится от 10 часов 46 минут до 13 часов 05 минут на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов.
Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало запись звуков с поверхности Марса, записанных микрофоном.
В NASA подчеркнули, что звук Марса наверняка заинтересует не только ученых, но и художников, а также музыкантов, которые смогут использовать запись марсохода в своих произведениях.
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