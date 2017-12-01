Гигантское месторождение нефти открыли в Китае

1 декабря, 10:51
Фото: depositphotos/Kokhanchikov
Одно из крупнейших месторождений нефти обнаружила на северо-западе Китая местная нефтегазовая компания PetroChina. Запасы нового источника составляют 1,24 миллиарда тонн ресурса, 520 миллионов уже доказаны.
О возможности открытия в районе месторождения еще миллиарда тонн нефти заявил геолог PetroChina Тан Юн. По его словам, на местности есть условия для формирования подобного запаса, сообщает "Газета.ру".
Ранее сообщалось, что в российская компания "Роснефть" открыла первое месторождение нефти в восточной Арктике. Его обнаружили во время бурения на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых. Потенциал месторождения не называли, лишь отметив, что он растет по мере проведения буровых работ.
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