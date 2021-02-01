Полиция США применила перцовый спрей при задержании 9-летней девочки

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Полицейский в американском городе Рочестер при задержании 9-летней девочки использовал перцовый спрей, сообщает "Газета.ру".

Правоохранители получили информацию о семейном конфликте 29 января. На месте они обнаружили 9-летнюю девочку, которая угрожала убить себя и свою мать. Когда ее попытались посадить в полицейскую машину и доставить в больницу, она сопротивлялась. Девочка требовала увидеть отца.

При очередном отказе сесть в автомобиль полицейский применил перцовый баллончик. Девочка была доставлена в больницу, ее уже выписали.

Мэр Рочестера Лавли Уоррен призвала полицейских города реагировать на подобные ситуации с большим сочувствием и состраданием.

Ранее правоохранители задержали в Москве 37-летнего мужчину, который брызнул из перцового баллончика в лицо продавщице за просьбу показать паспорт при покупке алкоголя.