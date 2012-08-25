Маргарита Терехова отмечает юбилей

25 августа 2012, 13:33
25 августа народная артистка России Маргарита Терехова отмечает 70-летний юбилей. Миллионам телезрителей актриса известна по фильмам "Д'Артаньян и три мушкетера", "Благочестивая Марта", "Собака на сене" и другим работам. Она снялась более чем в 40 фильмах и пробовала себя в качестве театрального и кинорежиссера.
С юбилеем актрису поздравили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Накануне Маргарита Терехова получила первый за свою кинокарьеру приз. Диплом и почетный приз за вклад в кинематограф ей вручили 24 августа на церемонии открытия десятого фестиваля отечественного кино "Московская премьера".
Маргарита Терехова родилась в городе Туринске Свердловской области в актерской семье. Детство будущей актрисы прошло в Ташкенте.
В 1964 году она окончила студию при Академическом театре им. Моссовета. На его сцене она сыграла роли Клеопатры в "Цезаре и Клеопатре, Мари в спектакле "Глазами клоуна", Сони Мармеладовой в спектакле "Преступление и наказание", Елизаветы в "Царской охоте", Любови Сергеевны в "Теме с вариациями".
В театре им. Моссовета Маргарита Терехова дебютировала и как режиссер - она поставила спектакль "Когда пройдет пять лет", по поэзии Федерико Гарсиа Лорки, сообщает РИА Новости. Среди киноработ актрисы наиболее известны роли в фильмах "Здравствуй, это я!", "Бегущая по волнам", "Белорусский вокзал", "Зеркало", а также "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Благочестивая Марта".
В настоящее время актриса играет в Театре им. Моссовета. Одна из последних работ - роль Виржини Вальтер в спектакле "Милый друг".
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