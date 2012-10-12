Форма поиска по сайту

12 октября 2012, 15:16

Культура

В столице работают 143 ярмарки выходного дня

В Москве действует 143 ярмарки выходного дня, что составляет порядка семи тысяч торговых мест, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Как уточняется в сообщении на официальном портале Мэра и Правительства Москвы, в рамках XIV Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" в октябре текущего года на 123 площадках в столице пройдут специализированные сельскохозяйственные ярмарки, в которых примут участие представители агропромышленности из 50 регионов России.

Цены на продукцию на ярмарках выходного дня на 20–30% ниже, чем в среднем по городу. В дальнейшем власти намерены увеличивать количество площадок для проведения ярмарок.

