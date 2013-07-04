Форма поиска по сайту

04 июля 2013, 16:06

Культура

Ярмарка татарских товаров откроется на Семеновской площади 6 июля

В субботу, 6 июля, на Семеновской площади состоится официальное открытие ярмарки товаров из Татарстана.

Помимо национальных продуктов: меда, восточных сладостей, халяльной мясной продукции на площадке будет проводится мастер-класс поваров татарской кухни. Гости ярмарки также смогут бесплатно продегустировать татарский плов и чай из самовара с чак-чаком, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

Кроме того, запланирована концертная программа с выступлением более 15-ти творческих коллективов из Татарстана.

