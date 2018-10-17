На месте происшествия в Керчи задействованы все службы – вице-премьер Крыма

Фото: ТАСС/Екатерина Кейзо

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский сообщил, что глава республики уже выехал в Керчь, где будет координировать все вопросы, связанные с оказанием помощи пострадавшим и установлением причин.

По словам вице-премьера, на месте происшествия задействованы все службы. "Это медики, которые на месте оказывают помощь пострадавшим, это все правоохранительные органы, министерство чрезвычайных ситуаций и органы республиканской и муниципальной власти. Все подняты по тревоге и выполняют свои функции в соответствии с полномочиями, которые им предоставлены", – заявил Полонский в беседе с порталом Москва 24.

Он добавил, что на данный момент сил и средств, которые находятся в республике, достаточно, и не требуется дополнительной помощи от федеральных властей, но не исключил, что такая помощь потребуется. "На сегодняшний момент все силы и средства республики заняты для установления причин и ликвидации последствий произошедшего", – заявил Полонский.

В среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По официальным данным, погибли 10 человек. Национальный антитеррористический комитет заявил, что взрыв в колледже произошел от неустановленного объекта.

СК квалифицировал инцидент как теракт. По последним данным, погибли 13 человек.

Очевидцы рассказали, что взрыв произошел на первом этаже здания, где располагается холл и столовая. Погибли все, кто был на первом этаже в тот момент.

МЧС направили в Крым для оказания помощи пострадавшим вертолеты и самолет Ил-76 с психологами и спасателями на борту. Также в Керчь вылетает министры здравоохранения и просвещения России Вероника Скворцова и Ольга Васильева.

Подробнее о том, как разворачивается ситуация вокруг взрыва в колледже в Керчи, смотрите в онлайн-трансляции портала Москва 24.

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