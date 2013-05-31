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Культура

31 мая 2013, 20:46

В галерее "ЛЕС" пройдет выставка стрит-арт художницы Mels

выставки художники Mels галерея ЛЕС

Фото: Пресс-служба

С 26 июня по 6 июля в галерее "ЛЕС" состоится фотовыставка Just look молодой стрит-арт художницы Mels. Фотограф не просто попытался запечатлеть образы, он создал целый мир без условностей. Выставка понравится всем, кто хочет сделать остановку и на какое-то время забыть о напряженном и постоянном течении времени.

Mels начала фотографировать в 9 лет, и в 11 уехала жить в Америку. В течении пяти лет она жила в Нью-Йорке, и однажды на одной из фотовыставок в местной школе ее заметил стрит-арт фотограф.

Ему безумно понравились работы, сделанные в берлинском зоопарке. Он предложил Mels принять участие в выставке в его студии, и в итоге проект прошел с успехом.

С этого и началась карьера юного стрит-арт фотографа. В этом году Mels вернулась в столицу с новыми работами.

Открытие выставки – в 19:00.

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